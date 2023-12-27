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Новое правительство Аргентины не продлило контракты более 5 тыс. госслужащих

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luis Barron
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Новое правительство Аргентины приняло решение не продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году. Эта мера коснется более 5 тыс. чиновников, о чем во вторник, 26 декабря, сообщает издание Politico.

Этот шаг был частью масштабного плана сокращений и девальваций, объявленного новым президентом Аргентины Хавьером Милеем, вступившим в должность 10 декабря.

Контракты других государственных служащих, нанятых до 2023 года, будут пересмотрены, заявили власти. Ограничение на 2023 год, по-видимому, направлено на борьбу с практикой уходящих президентов увеличивать зарплатные ведомости в последний год их работы, сообщает издание.

«Цель состоит в том, чтобы начать путь к восстановлению нашей страны, вернуть свободу и автономию людям и начать трансформировать огромное количество правил, которые блокировали, тормозили и останавливали экономический рост», — заявил Милей.

Сокращения уже вызвали протесты, но Милей пообещал только продолжать их.

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Ранее, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В этот день Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Им предстоит пройти обсуждение в парламенте государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Ранее, 12 декабря, издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

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