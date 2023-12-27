Президент Аргентины пообещал референдум в случае отказа парламента от реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал провести референдум, если парламент откажется поддержать его реформы. Об этом 26 декабря он заявил в интервью телепрограмме LN+.

«Если они (члены парламента. — Ред.) отвергнут его, я призову к плебисциту и заставлю их объяснить мне, почему они против народа. <...> Они не могут смириться с тем, что они проиграли, что население выбрало что-то другое», — сказал Милей, его слова передает издание La Nacion.

Так, аргентинский лидер хочет провести через парламент президентский декрет необходимости и срочности (el decreto de necesidad y urgencia, DNU), включающий более 300 реформ, среди которых правила, препятствующие приватизации публичных компаний, новые положения в регулировании сферы аренды недвижимости, а также запреты на экспортные ограничения.

При этом депутаты обеих палат парламента могут отклонить этот декрет, поскольку партия Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») имеет всего 38 мест из 257 в палате депутатов и лишь семь из 72 в сенате.

По данным издания, референдум, назначаемый исполнительной властью, не имеет обязательной юридической силы и представляет только «политическое послание».

27 декабря правительство Аргентины приняло решение не продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году. Этот шаг был частью масштабного плана сокращений и девальваций, объявленного Милеем. Контракты других государственных служащих, нанятых до 2023 года, будут пересмотрены, заявили власти.

Ранее, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В тот день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики. Им предстоит пройти обсуждение в парламенте государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации»

Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.