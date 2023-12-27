В Аргентине из-за высокой инфляции выпустят купюры номиналом 20 000 и 50 000 песо

На фоне высокой инфляции ЦБ Аргентины выпустит купюры номиналом 20 000 и 50 000 песо. Об этом в среду, 27 декабря, заявил президент страны Хавьер Милей.

«Тема с купюрами — это пытка <...> Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек, на которых написано: «Укради, укради», — цитирует слова президента газета La Nación.

Он также подтвердил информация о появлении наличных более крупного номинала.

«Это очевидно», — ответил Милей на вопрос журналистов.

Сейчас самой крупной купюрой в Аргентине являются 2000 песо. При этом одной из самых распространенных в обороте купюрой служит 500 песо.

Ранее, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В этот день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики. Им предстоит пройти обсуждение в парламенте государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Ранее, 12 декабря, издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

Из-за этого нефтяные компании подняли цены на бензин и дизтопливо на 35–40% в среднем по стране. С начала года бензин подорожал более чем на 230%.