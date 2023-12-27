Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новак сообщил о планах РФ снизить экспорт нефти в Европу до 4-5%
Общество
Захарова заявила о продолжении финансирования Украины со стороны США в 2024 году
Мир
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
Мир
В США указали на катастрофический рост числа нелегалов в стране при Байдене
Мир
В Аргентине из-за высокой инфляции выпустят купюры номиналом 20 000 и 50 000 песо
Общество
Спасатели нашли тело одного из пропавших в Красноярском крае рыбаков
Происшествия
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями
Мир
Новое правительство Аргентины не продлило контракты более 5 тыс. госслужащих
Армия
«Известия» показали работу российских бойцов на артемовском направлении
Мир
В США зафиксировали худший показатель по количеству массовых убийств за год
Армия
Мотострелки группировки войск «Запад» отразили атаки штурмовых групп ВСУ
Интернет и технологии
Apple обжаловала решение USITC о запрете импорта Apple Watch
Мир
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
Мир
В ДР Конго не менее 22 человек погибли из-за проливных дождей
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря

В Аргентине из-за высокой инфляции выпустят купюры номиналом 20 000 и 50 000 песо

0
Фото: Global Look Press/XinHua/E]Martin Zabala
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне высокой инфляции ЦБ Аргентины выпустит купюры номиналом 20 000 и 50 000 песо. Об этом в среду, 27 декабря, заявил президент страны Хавьер Милей.

«Тема с купюрами — это пытка <...> Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек, на которых написано: «Укради, укради», — цитирует слова президента газета La Nación.

Он также подтвердил информация о появлении наличных более крупного номинала.

«Это очевидно», — ответил Милей на вопрос журналистов.

Сейчас самой крупной купюрой в Аргентине являются 2000 песо. При этом одной из самых распространенных в обороте купюрой служит 500 песо.

Танго на грани: правительство Аргентины девальвирует песо на 50%
Главными бенефициарами последствий новой «шоковой терапии» выступают Всемирный банк и МВФ

Ранее, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В этот день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики. Им предстоит пройти обсуждение в парламенте государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Ранее, 12 декабря, издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

Из-за этого нефтяные компании подняли цены на бензин и дизтопливо на 35–40% в среднем по стране. С начала года бензин подорожал более чем на 230%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023