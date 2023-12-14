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После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%
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После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Martin Zabala
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После девальвации официального курса песо более чем вдвое в Аргентине нефтяные компании подняли цены на бензин и дизтопливо на 35–40% в среднем по стране. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила газета La Nacion.

Ранее, 13 декабря, новый министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1. По словам Капуто, план, вероятно, будет болезненным в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения инфляции.

В ответ на это нефтяные компании подняли цены на топливо на 35–40%. На прошлой неделе цены уже повышались на 15–30%. А с начала года бензин подорожал более чем на 230%.

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Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

О победе Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

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