Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Политика
В ЭИСИ отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Общество
Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Мир
В Польшу прибыли три вертолета и около сотни военных из Чехии
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Редактора «Известий» наградили юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России»
Сюжет:

Пять человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять мирных жителей получили ранения. Об этом 11 января сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка. <…> У женщин 1949 года рождения и 1995 года рождения состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 года рождения — состояние тяжелое, у мужчины 1985 года рождения состояние средней степени тяжести, у мужчины 1972 года рождения — тяжелое», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате обстрела в городе начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждены оказались 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

Так, были повреждены промышленные предприятия, два детских сада, школа и две котельные.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Накануне, 10 января, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина. Тремя днями ранее националисты с Украины выпустили по городу 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса.

6 января ВСУ обстреляли Донецк в преддверии Рождества, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Как напомнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, точно так же украинская сторона усилила обстрелы через восемь минут после наступления Нового года, когда по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град».

До этого, 4 января, ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна, в некоторых квартирах разрушены стены. Мэр Донецка также добавил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в городе пострадали два человека.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024