В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять мирных жителей получили ранения. Об этом 11 января сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка. <…> У женщин 1949 года рождения и 1995 года рождения состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 года рождения — состояние тяжелое, у мужчины 1985 года рождения состояние средней степени тяжести, у мужчины 1972 года рождения — тяжелое», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате обстрела в городе начались три пожара, которые позднее были ликвидированы. Всего повреждены оказались 11 домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

Так, были повреждены промышленные предприятия, два детских сада, школа и две котельные.

Накануне, 10 января, в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина. Тремя днями ранее националисты с Украины выпустили по городу 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса.

6 января ВСУ обстреляли Донецк в преддверии Рождества, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Как напомнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, точно так же украинская сторона усилила обстрелы через восемь минут после наступления Нового года, когда по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град».

До этого, 4 января, ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна, в некоторых квартирах разрушены стены. Мэр Донецка также добавил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в городе пострадали два человека.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.