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Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке

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Фото: РИА Новости
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В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке пострадала женщина. Об этом 10 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«После сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по ул. Прудовой получила ранение женщина 1972 г. р.» — говорится в сообщении.

Ранее, 7 января, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за день ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса по Донецку. В тот же день жительница Донецка пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ.

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За день до того украинские войска обстреляли Донецк в преддверии Рождества, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как напомнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, точно так же украинская сторона усилила обстрелы через восемь минут после наступления Нового года, когда по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град».

До этого, 4 января, ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна, в некоторых квартирах разрушены стены. Мэр Донецка также добавил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в городе пострадали два человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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