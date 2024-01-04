«Известия» показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района Донецка

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка. «Известия» 4 января показали кадры последствий удара.

Как видно на записи, в многоквартирном доме выбиты окна. У жилого здания лежат осколки стекла от разбившихся окон. Также в некоторых квартирах разрушены стены.

«Где-то в 10 часов был взрыв, я один почувствовала, но вроде бы как два было», — поделилась жительница пострадавшего от взрыва дома.

Другая жительница Ольга рассказала, что в ее квартире полностью выбита кухня и балкон.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские боевики обстреляли город, в результате чего повреждена школа-интернат. С начала суток ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм, четыре из которых — кассетные.

До этого, 1 января, Приходько сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ. Украинские боевики нанесли удар по поселку шахты имени В.И. Ленина.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.