Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом 4 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:30 — н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее стало известно о еще одном обстреле. В 22:00 по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм.

Ранее в этот день боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна. У жилого здания лежат осколки стекла от разбившихся окон. Также в некоторых квартирах разрушены стены.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали два человека.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские боевики обстреляли город, в результате чего повреждена школа-интернат. С начала суток ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм, четыре из которых — кассетные.

До этого, 1 января, Приходько сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ. Украинские боевики нанесли удар по поселку шахты имени В.И. Ленина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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