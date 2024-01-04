При сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали два человека
В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали два человека. Об этом в четверг, 4 января, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в пгт Старомихайловка по ул. Октябрьской ранены мужчины 1958 и 1964 годов рождения», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале градоначальника сообщении.
Ранее, 23 декабря, при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка пострадали пять человек. Кулемзин также рассказал о возгорании жилого дома в результате обстрела Кировского района. Он добавил, что за ночь территория Донецка трижды подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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