Школа-интернат повреждена в Горловке в результате обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли Горловку, в результате повреждена школа-интернат. Об этом в ночь на среду, 3 января, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат № 9 по адресу: улица Минина и Пожарского, 45», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с начала суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов калибра 155 мм, четыре из них — кассетные.

Ранее, 1 января, Приходько сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ.

До этого, 29 декабря, сообщалось, что в результате обстрела центра Горловки из РСЗО «Град» со стороны украинских войск были повреждены более 10 жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения. На кадрах видно, что повреждения получило остекление многоквартирного жилого дома и припаркованный автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.