Мэр Горловки сообщил о гибели женщины в результате обстрела ВСУ

Мирная жительница погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка шахты имени В.И. Ленина. Об этом 1 января сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка шахты им. В.И. Ленина со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что в результате обстрела центра Горловки из РСЗО «Град» со стороны украинских войск были повреждены более 10 жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения. На кадрах видно, что повреждения получило остекление многоквартирного жилого дома и припаркованный автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.