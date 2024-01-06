Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в преддверии Рождества. Об этом 6 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 21:25 — г. Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, по предварительным данным, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что по звукам было похоже на прилет РСЗО HIMARS.

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда ВСУ в праздники усиливают обстрелы. Через 8 минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.

Быковский уточнил, что в результате сегодняшнего обстрела пострадала Шестая городская больница, в ней полностью выбило стекла. Также пострадали частные жилые дома. По предварительной информации, есть раненые, о погибших не сообщалось.

Ранее, 4 января, сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна. У жилого здания лежат осколки стекла от разбившихся окон. Также в некоторых квартирах разрушены стены.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали два человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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