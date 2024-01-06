Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылет рейса из Сочи в Петербург задержали из-за хулигана на борту
Происшествия
Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Мир
Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Общество
Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Спорт
В «Спартаке» опровергли угрозу экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Общество
Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет
Общество
Бастрыкин поручил проверить факты отсутствия отопления в Московской области
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
Регулятор США приостановит эксплуатацию ряда самолетов Boeing 737 MAX 9
Сюжет:

Боевики ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку в преддверии Рождества

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в преддверии Рождества. Об этом 6 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 21:25 — г. Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, по предварительным данным, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что по звукам было похоже на прилет РСЗО HIMARS.

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда ВСУ в праздники усиливают обстрелы. Через 8 минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.

Быковский уточнил, что в результате сегодняшнего обстрела пострадала Шестая городская больница, в ней полностью выбило стекла. Также пострадали частные жилые дома. По предварительной информации, есть раненые, о погибших не сообщалось.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее, 4 января, сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна. У жилого здания лежат осколки стекла от разбившихся окон. Также в некоторых квартирах разрушены стены.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали два человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024