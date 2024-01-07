В Донецке женщина пострадала при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

Жительница Донецка пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в пгт Старомихайловка получила ранение женщина 1948 года рождения», — написал он в оперативной сводке в своем Telegram-канале.

Ранее, 6 января, ВСУ обстреляли Донецк в преддверии Рождества, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как напомнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, точно так же украинская сторона усилила обстрелы через восемь минут после наступления Нового года, когда по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град».

До этого, 4 января, ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В этот же день украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки в многоквартирном доме были выбиты окна, в некоторых квартирах разрушены стены. Мэр Донецка также добавил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника в городе пострадали два человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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