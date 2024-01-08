Украинские боевики обстреляли Донецк

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов калибра 155 мм и четыре кассетных боеприпаса. Об этом 7 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 18:15 украинские боевики выпустили четыре кассетных снаряда по Киевскому и Куйбышевскому районам города. Через полчаса обстрелу подвергся Кировский район Донецка, было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 21:45 боевики ВСУ возобновили обстрел города. Они обстреляли Петровский район, выпустив три снаряда калибра 155 мм. Еще один обстрел зафиксировали через 10 минут.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 — н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — подытожили в СЦКК.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Старомихайловке.

Также 7 января Кулемзин рассказал, что три пациента больницы в Донецке были ранены в результате обстрела ВСУ.

В ночь на Рождество украинские боевики сбросили на Петровский район Донецка с беспилотника взрывоопасный предмет.

До этого, вечером 6 января, ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате атаки есть пострадавшие.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что по звукам было похоже на прилет РСЗО HIMARS.

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда украинские националисты в праздничные дни усиливают обстрелы. Через восемь минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.

В связи со случившимся глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перешли грань при обстрелах Белгорода и Донецка. Он отметил, что российская армия работает в ответ, однако наносит удары только по военным объектам.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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