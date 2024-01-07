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Три пациента больницы в Донецке ранены при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке три пациента больницы были ранены в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 января, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

За период с 21:00 6 января до 9:00 7 января украинские боевики обстреляли Донецк три раза, пояснил он, ссылаясь на данные представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В направлении Буденновского, Куйбышевского, Ленинского и Петровского районов укронацисты выпустили два снаряда калибром 155 мм кассетного типа и четыре ракеты из РСЗО, а также сбросили один ВОП с БПЛА (взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата. — Ред.). В Ленинском районе на территории больницы № 6 по ул. Клинической ранены три пациента, анкетные данные которых уточняются», — написал Кулемзин.

По его информации, в здании больницы повреждены кровля, остекление, газопровод и теплотрасса. Также получили повреждения трансформаторная подстанция и автомобиль. Кроме того, остекление и кровля повреждены в частных домах на той же улице.

Помимо перечисленного, на ул. Светлого Пути в Буденновском районе повреждены трактор, грузовой автомобиль, остекление и ворота на территории предприятия ООО «Спецтехника».

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Ранее в СЦКК сообщили, что в ночь на Рождество украинские боевики сбросили на Петровский район Донецка с беспилотника взрывоопасный предмет.

До этого, вечером 6 января, ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате атаки есть пострадавшие.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что по звукам было похоже на прилет РСЗО HIMARS.

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда украинские националисты в праздничные дни усиливают обстрелы. Через восемь минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.

В связи со случившимся глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перешли грань при обстрелах Белгорода и Донецка. Он отметил, что российская армия работает в ответ, однако наносит удары только по военным объектам.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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