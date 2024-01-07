Пушилин назвал удары ВСУ по Белгороду и Донецку переходом граней

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли грань при обстрелах Белгорода и Донецка. Об этом 7 января заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что российская армия работает в ответ, однако наносит удары только по военным объектам.

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты — но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», — сказал глава ДНР в интервью «РИА Новости».

Пушилин указал на то, что служащие Вооруженных сил (ВС) РФ не будут бить по гражданскому населению, иначе смысл спецоперации потеряет смысл. Он также обвинил украинских боевиков в обесчеловечивании и подчеркнул, что удары не должны касаться гражданского населения.

Ранее в этот день Пушилин заявил, что РФ в отличие от Киева бьет только по военным объектам, так как надо оставаться людьми.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

В тот же день депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар ВКС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве с концом света. При этом Рудык усомнилась, что украинская ПВО смогла перехватить снаряды.

2 января обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.