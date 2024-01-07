ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника в ночь на Рождество

Украинские боевики сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника в ночь на Рождество, 7 января. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 02:20 — г. Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении.

Вечером, 6 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате атаки есть пострадавшие.

Как уточнил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что по звукам было похоже на прилет РСЗО HIMARS.

Журналист напомнил, что это не первый случай, когда украинские националисты в праздничные дни усиливают обстрелы. Через восемь минут после наступления Нового года по центру города был нанесен удар с помощью РСЗО «Град». Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла на Пасху, когда ударяли по площадям и храмам, где находилось много людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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