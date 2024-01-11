Знак зодиака Лев: описание, характеристика для женщин, мужчин и детей

Львы — яркие и амбициозные представители огненной стихии. Они любят быть в центре внимания и вызывать восхищение окружающих. О том, какими качествами обладают представители этого знака зодиака, читайте в материале «Известий».

Знак зодиака Лев — общая характеристика

Дни рождения Львы празднуют летом, с 23 июля по 22 августа. Стихией этого знака считается огонь, а управляющей планетой — Солнце. Специалисты в области астрологии ассоциируют его с золотым и оранжевым цветами, а также картой Таро «Сила».

С созвездием Льва связаны такие камни, как яшма, цитрин, гранат, сердолик, тигровый глаз, пирит. Астрологи также рекомендуют людям, рожденным под этим знаком, носить золотые украшения.

Знак зодиака Лев — характер, сильные и слабые стороны

Львы обладают яркой харизмой и убийственным обаянием. В компании их артистизм, утонченные манеры и остроумные высказывания неизменно привлекают внимание. Они не боятся отстаивать свою позицию, не стесняются быть эксцентричными и заметными.

Представители этого знака — прирожденные лидеры. Львы умеют мотивировать окружающих на новые свершения и сами черпают силы из поддержки близких. В профессиональной деятельности им важно проявить себя с лучшей стороны, занять максимально высокое положение. Этот перфекционизм распространяется и на другие сферы жизни: творчество, семейные отношения, хобби. Добиваться впечатляющих результатов Львам помогают целеустремленность, трудолюбие, сильная воля и уверенность в себе.

На первых порах Львам бывает сложно построить карьеру. Их нежелание подчиняться авторитетам и стремление руководить могут вступать в конфликт с корпоративными ценностями. Но чем больше знаний и опыта получает этот знак, тем проще ему реализоваться через работу.

Страстная натура Львов проявляется и в личных отношениях с людьми. Им нравится конкуренция с достойными соперниками, хотя проигрывать этот знак зодиака не любит. Тем, кто слабее, Львы готовы оказать поддержку и покровительство в обмен на искреннюю благодарность и восхищение. Они любят ощущать свою значимость, давать советы и выступать в качестве доверенного лица.

Для друзей и членов семьи Львы щедры, самоотверженны и надежны. Ради их комфорта и безопасности они готовы решать самые сложные проблемы, вникать в любые вопросы. При этом, отдавая, рожденные под этим созвездием хотят получать от близких подтверждение своей исключительности, безусловную любовь, одобрение своих поступков. Без этого Львы чувствуют себя уязвленными и покинутыми. Кроме того, несмотря на тягу к похвале, они не терпят фальши. Ложь — самый верный способ оттолкнуть этот знак зодиака.

В романтических отношениях Львы дают волю своему внутреннему огню. Они любвеобильны, внимательны, заботливы и инициативны. Для людей, рожденных под этим знаком, характерны широкие жесты, роскошные подарки, красивые ухаживания. Влюбившись, они готовы на многое, чтобы завоевать сердце партнера. Помимо этого, Львы — отличные супруги. Для представителей этого знака семья — важная часть жизни, еще одна сфера реализации. Им нравится дарить любовь, заботиться о детях, строить общее будущее.

Тем не менее в отношениях со второй половинкой Львы часто стремятся занять лидирующее положение. Им сложно идти на компромиссы, уступать, прислушиваться к иному мнению. При этом представители этого знака ревнивы, им не нравится делить внимание избранника с кем-то еще. Лучше всего с ними уживаются терпеливые и мягкие люди, которые умеют создавать уют и незаметно разряжать атмосферу.

Среди сильных сторон характера Льва можно назвать целеустремленность, амбициозность, щедрость, умение вдохновлять и оказывать поддержку. В число недостатков, свойственных этому знаку, входят эгоизм, неумение признавать ошибки и поражения, злопамятность, ревность, а также упрямство и нежелание прислушиваться к советам.

Характеристика мужчин-Львов

Мужчины-Львы амбициозные лидеры и азартные карьеристы. Они любят привлекать внимание, командовать и направлять. Одиночество и невозможность проявить себя в какой-либо сфере для представителей этого знака губительны. Поэтому им важно собирать вокруг себя людей, быть в курсе событий, ощущать свою компетентность.

Львы стремятся обустроить свою жизнь с максимальным комфортом. Им свойственно окружать себя дорогой мебелью, брендовыми вещами, подчеркивающими статус. При этом они не жалеют денег на различные удовольствия: путешествия, дорогие рестораны, новые гаджеты и т.д.

В семье мужчины-Львы стремятся занять главенствующую роль. Они заботливы, внимательны, готовы обеспечить достаток и благополучие супруге и детям. В то же время из-за своего авторитарного характера этот знак может подавлять партнера. В некоторых случаях это выливается в желание контролировать почти все сферы жизни избранницы. Чтобы избежать этого, в отношениях с мужчиной-Львом важно четко обозначить личные границы и не поддаваться на манипуляции.

Характеристика женщин-Львов

Женщины Львы тяготеют к роскоши. Они привлекательны, харизматичны, знают себе цену, умеют создать прекрасный образ. Представительницы этого знака горды и независимы, однако остро нуждаются во внимании и любви. В них парадоксальным образом могут сочетаться самовлюбленность, ранимость и искренность.

Романтические отношения для Львиц — один из способов реализации. Встретив достойного партнера, они могут целиком посвятить себя созданию семьи. При этом им важно сохранять лидирующие позиции в браке и чувствовать искреннее восхищение со стороны второй половинки.

К детям женщины, рожденные под знаком Льва, относятся с заботой и терпением. Из них получаются отличные матери, которые хорошо понимают, когда нужно проявить строгость, а когда поощрить.

Характеристика детей-Львов

В детстве Львы стремятся полностью завладеть вниманием окружающих. Им нужны игры, разговоры, общие занятия с родителями и тактильный контакт. При этом уже в раннем возрасте такие дети могут проявлять характер — командовать, отказываться делиться, злиться, когда их ругают, вступать в конфликты со сверстниками. Поэтому маленьких Львов следует мягко, но настойчиво учить договариваться, проявлять эмпатию и прислушиваться к старшим.

Ранее «Известия» поделились гороскопом для Львов на 2024 год.