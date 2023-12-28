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Гороскоп для Львов на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

Астрологи составили гороскоп для Львов на 2024 год
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Фото: Global Look Press/Raimund Franken
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Год Зеленого Дракона несет много перемен в жизнь разных представителей знаков зодиака. Насыщенным и разнообразным 2024 год обещает быть для Льва. «Известия» публикуют гороскоп о том, что ждет представителей этого огненного знака зодиака в разных сферах жизни.

Любовный гороскоп для Льва на 2024 год

В год Дракона природное обаяние и шарм Льва достигает своего пика — этот человек всегда будет окружен вниманием и лестью. При этом главное не упустить в море флирта настоящую жемчужину — потенциального спутника жизни, который вполне может встретиться Льву в 2024 году.

А вот тем представителям знака, которые уже состоят в отношениях, нужно поумерить свой требовательный характер и позволить партнеру чувствовать себя любимым и окруженным заботой. Даже если в паре начались конфликты, нужно проявить немного терпения, поискать новые общие интересы — и тогда союз может стать еще крепче, чем прежде.

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Год Дракона — удачное время для Львов, чтобы заключить брак, но совсем неблагоприятное для расставаний, ведь можно потерять что-то по-настоящему ценное.

Финансовый гороскоп для Льва на 2024 год

На финансовом фронте стабильности Львам ждать не приходится — год будет полон и потерь, и приобретений. Все сделки нужно заключать с осторожностью и не брать на себя лишние финансовые обязательства. Аккуратнее Львам стоит быть и с вложениями, а кредиты и ипотеку лучше отложить на другое время.

При этом в карьере представителям этого знака открываются новые перспективы, возможно продвижение по карьерной лестнице.

Гороскоп по здоровью для Льва на 2024 год

Астрологи советуют Львам в 2024 году уделять внимание своему здоровью заблаговременно, поскольку риск подхватить инфекцию или столкнуться с обострением хронических болезней. Также лучше избегать экстремальных развлечений.

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Важно не позволять внешним факторам влиять на самочувствие и моральное состояние. Львы рискуют столкнуться с тревожностью или бессонницей, но в конечном итоге приоритетом должно оставаться психическое здоровье.

Ранее «Известия» рассказали, какое значение имеет покровитель 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон и какие изменения он может принести миру.

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