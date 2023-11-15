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Високосный 2024 год: почему его боятся

Из-за чего каждые четыре года в году появляется дополнительный день
Фото: Getty Images
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Каждый четвертый год в юлианском и григорианском календарях на день длиннее, это явление связано с тем, что полный оборот планеты Земля вокруг Солнца достигается не за 365 дней, а за 365 дней, 5 часов и 46 секунд. Год, в котором есть 29 февраля, называется високосным. С таким годом связано множество суеверий и примет, в течение этого периода не рекомендуется начинать новые дела, жениться и делиться своими планами. Приметы и суеверия, связанные с високосным годом, — в материале «Известий».

Високосный или нет 2024 год, сколько дней длится

Понятие «високосный» происходит от латинского словосочетания bis sextus («второй шестой», то есть 366, а не 365 дней). Многие считают високосный год неудачным. Суеверия могли перейти к нам из восточной культуры, ведь там число четыре (а високосный год случается раз в четыре года) созвучно «смерти». В то же время другие уверены, что високосный год приносит и приятные сюрпризы, если думать о хорошем и не бояться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Год с дополнительным днем возникает из-за неполного несоответствия григорианского календаря Солнечной системе. Дело в том, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней, 5 часов, 46 минут и 48 минут. За четыре года накапливается «дополнительный» день, который необходим, чтобы синхронизировать наши дни с Землей и ее сезонами. В лунно-солнечных же календарях високосный год включает в себя дополнительный месяц для синхронизации с астрономическим или сезонным годом.

График ближайших високосных годов:

— 2024,

— 2028,

— 2032,

— 2036,

— 2040,

— 2044,

— 2048,

— 2052,

— 2056.

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Високосный год: от юлианского к григорианскому календарю

В юлианском и григорианском календаре добавочным днем високосного года является 29 февраля. Дело в том, что в 45 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел календарь, разработанный александрийскими астрономами во главе с Созигеном. Они пришли к выводу, что астрономический год равен примерно 365,25 суток. Календарь стал называться юлианским и для компенсации накопившихся часов ввели високосный год, три года приравнивались к 365 суткам, а четвертый — к 366 суткам.

Фото: Getty Images

Однако до Цезаря римляне для компенсации к каждому третьему году прибавляли дополнительный 22-дневный месяц. Созиген придумал более удобное летоисчисление. Его юлианский календарь состоял из 365 дней, а каждый четвертый год увеличивался на одни сутки. Место для лишнего дня выбрали там, где раньше располагался добавочный месяц мерцедоний, — после 23 февраля.

Григорианский календарь появился при правлении папы Григория XIII. В то время придворные астрономы пересчитали время, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца, и пришли к выводу, что полученная сумма слегка меньше полных суток. Эту разницу снова решили скомпенсировать путем сокращения каждые 400 лет на три дня. С тех пор високосным считался год, который без остатка делился на четыре. В Советском Союзе григорианский календарь получил официальный статус только с 1918 года, когда за 31 января наступило сразу 14 февраля.

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В эпоху новейшей астрономии ученые пришли к выводу, земной шар с каждым новым годом вращается на две тысячных (0,002) секунды медленнее. Это мизерное расхождение вновь решили компенсировать, поэтому 30 июня 2012 года к мировому времени была добавлена новая единица — високосная секунда.

Високосный 2024 год: что нельзя делать

Вокруг високосного года издавна существует множество суеверий и примет. Считается, что високосные года приносят человечеству беды и катаклизмы, поэтому вести себя в это время нужно тихо и неприметно. Научно такие убеждения не доказаны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно поверьям, в високосный год нельзя менять работу, иначе в новом месте не задержишься, не рекомендуют начинать собственное дело или покупать новое жилье. Даже ремонт делать суеверные люди опасаются. И главное, нельзя никому, кроме близких, рассказывать о своих планах на грядущий високосный год, иначе они не сбудутся. Не следует также заводить домашних животных, путешествовать и жениться.

Кстати, в некоторых культурах, особенно у восточных славян, вину за всё происходящее принято приписывать святому Касьяну, ведь 29 февраля считается именно Касьяновым днем. Родился он 29-го числа последнего зимнего месяца и, несмотря на то что при жизни был вполне положительным персонажем, после смерти отчего-то обрел дурную славу. Существует даже присказка: «На что Касьян ни взглянет — всё вянет». В день Касьяна-високоса люди старались не покидать свои жилища, они боялись заболеть или даже умереть при выходе на улицу. Тем, кто родился 29 февраля, пророчили трудную судьбу.

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Символом 2025 года станет зеленая деревянная Змея, за которой в восточной культуре закрепилось название «малый Дракон». Год под знаком Змеи не должен принести нам крупных разочарований, ведь она пристально следит, чтобы всё вокруг не нарушало ее спокойствия и свободы.

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