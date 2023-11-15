Високосный 2024 год: почему его боятся

Каждый четвертый год в юлианском и григорианском календарях на день длиннее, это явление связано с тем, что полный оборот планеты Земля вокруг Солнца достигается не за 365 дней, а за 365 дней, 5 часов и 46 секунд. Год, в котором есть 29 февраля, называется високосным. С таким годом связано множество суеверий и примет, в течение этого периода не рекомендуется начинать новые дела, жениться и делиться своими планами. Приметы и суеверия, связанные с високосным годом, — в материале «Известий».

Високосный или нет 2024 год, сколько дней длится

Понятие «високосный» происходит от латинского словосочетания bis sextus («второй шестой», то есть 366, а не 365 дней). Многие считают високосный год неудачным. Суеверия могли перейти к нам из восточной культуры, ведь там число четыре (а високосный год случается раз в четыре года) созвучно «смерти». В то же время другие уверены, что високосный год приносит и приятные сюрпризы, если думать о хорошем и не бояться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Год с дополнительным днем возникает из-за неполного несоответствия григорианского календаря Солнечной системе. Дело в том, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней, 5 часов, 46 минут и 48 минут. За четыре года накапливается «дополнительный» день, который необходим, чтобы синхронизировать наши дни с Землей и ее сезонами. В лунно-солнечных же календарях високосный год включает в себя дополнительный месяц для синхронизации с астрономическим или сезонным годом.

График ближайших високосных годов:

— 2024,

— 2028,

— 2032,

— 2036,

— 2040,

— 2044,

— 2048,

— 2052,

— 2056.

Високосный год: от юлианского к григорианскому календарю

В юлианском и григорианском календаре добавочным днем високосного года является 29 февраля. Дело в том, что в 45 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел календарь, разработанный александрийскими астрономами во главе с Созигеном. Они пришли к выводу, что астрономический год равен примерно 365,25 суток. Календарь стал называться юлианским и для компенсации накопившихся часов ввели високосный год, три года приравнивались к 365 суткам, а четвертый — к 366 суткам.

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Однако до Цезаря римляне для компенсации к каждому третьему году прибавляли дополнительный 22-дневный месяц. Созиген придумал более удобное летоисчисление. Его юлианский календарь состоял из 365 дней, а каждый четвертый год увеличивался на одни сутки. Место для лишнего дня выбрали там, где раньше располагался добавочный месяц мерцедоний, — после 23 февраля.

Григорианский календарь появился при правлении папы Григория XIII. В то время придворные астрономы пересчитали время, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца, и пришли к выводу, что полученная сумма слегка меньше полных суток. Эту разницу снова решили скомпенсировать путем сокращения каждые 400 лет на три дня. С тех пор високосным считался год, который без остатка делился на четыре. В Советском Союзе григорианский календарь получил официальный статус только с 1918 года, когда за 31 января наступило сразу 14 февраля.

В эпоху новейшей астрономии ученые пришли к выводу, земной шар с каждым новым годом вращается на две тысячных (0,002) секунды медленнее. Это мизерное расхождение вновь решили компенсировать, поэтому 30 июня 2012 года к мировому времени была добавлена новая единица — високосная секунда.

Високосный 2024 год: что нельзя делать

Вокруг високосного года издавна существует множество суеверий и примет. Считается, что високосные года приносят человечеству беды и катаклизмы, поэтому вести себя в это время нужно тихо и неприметно. Научно такие убеждения не доказаны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно поверьям, в високосный год нельзя менять работу, иначе в новом месте не задержишься, не рекомендуют начинать собственное дело или покупать новое жилье. Даже ремонт делать суеверные люди опасаются. И главное, нельзя никому, кроме близких, рассказывать о своих планах на грядущий високосный год, иначе они не сбудутся. Не следует также заводить домашних животных, путешествовать и жениться.

Кстати, в некоторых культурах, особенно у восточных славян, вину за всё происходящее принято приписывать святому Касьяну, ведь 29 февраля считается именно Касьяновым днем. Родился он 29-го числа последнего зимнего месяца и, несмотря на то что при жизни был вполне положительным персонажем, после смерти отчего-то обрел дурную славу. Существует даже присказка: «На что Касьян ни взглянет — всё вянет». В день Касьяна-високоса люди старались не покидать свои жилища, они боялись заболеть или даже умереть при выходе на улицу. Тем, кто родился 29 февраля, пророчили трудную судьбу.

Символом 2025 года станет зеленая деревянная Змея, за которой в восточной культуре закрепилось название «малый Дракон». Год под знаком Змеи не должен принести нам крупных разочарований, ведь она пристально следит, чтобы всё вокруг не нарушало ее спокойствия и свободы.