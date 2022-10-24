Когда будет следующий високосный год
Год Черного водяного кролика, наступающий 1 января 2023-го, не будет високосным. Им станет 2024-й, символ которого — Зеленый Деревянный Дракон. Он и принесет с собой дополнительный день в календаре — 29 февраля.
Так происходит один раз в четыре года. Високосный год образуется, чтобы солнечный календарь синхронизировался с астрономическим.
В народе существует много поверий, связанных с високосным годом. Научно они не доказаны. Например, что в високосный год нельзя жениться, планировать детей, менять работу, переезжать, совершать крупные покупки, заводить домашних животных, сажать деревья — в общем, делать все, что прямо или косвенно может изменить привычный ритм жизни, внести коррективы в окружающий мир.
Исключение — непосредственно 29 февраля. Некоторые верят, что дата обладает мистическими свойствами, а потому мечтают родить ребенка или вступить в брак именно в эту дату.
Ниже публикуем график до конца XXI века, когда будет наступать високосный год:
- 2024,
- 2028,
- 2032,
- 2036,
- 2040,
- 2044,
- 2048,
- 2052,
- 2056,
- 2060,
- 2064,
- 2068,
- 2072,
- 2076,
- 2080,
- 2084,
- 2088,
- 2092,
- 2096,
- 2100.
Календарь выходных и праздничных дней на 2023 год — в материале «Известий».