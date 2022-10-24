Когда будет следующий високосный год

Год Черного водяного кролика, наступающий 1 января 2023-го, не будет високосным. Им станет 2024-й, символ которого — Зеленый Деревянный Дракон. Он и принесет с собой дополнительный день в календаре — 29 февраля.

Так происходит один раз в четыре года. Високосный год образуется, чтобы солнечный календарь синхронизировался с астрономическим.

В народе существует много поверий, связанных с високосным годом. Научно они не доказаны. Например, что в високосный год нельзя жениться, планировать детей, менять работу, переезжать, совершать крупные покупки, заводить домашних животных, сажать деревья — в общем, делать все, что прямо или косвенно может изменить привычный ритм жизни, внести коррективы в окружающий мир.

Исключение — непосредственно 29 февраля. Некоторые верят, что дата обладает мистическими свойствами, а потому мечтают родить ребенка или вступить в брак именно в эту дату.

Ниже публикуем график до конца XXI века, когда будет наступать високосный год:

2024,

2028,

2032,

2036,

2040,

2044,

2048,

2052,

2056,

2060,

2064,

2068,

2072,

2076,

2080,

2084,

2088,

2092,

2096,

2100.

Календарь выходных и праздничных дней на 2023 год — в материале «Известий».