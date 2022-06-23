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Назван символ 2023 года — Черный водяной кролик

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/S. Klewitz-Seemann
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Будущий 2023 год, согласно китайскому календарю, пройдет под знаком Черного водяного кролика. Астрологи расценивают это позитивно, потому что пушистое животное милое, доброе, робкое, чуткое.

Для кроликов большое значение имеет потомство и их уютная нора. Поэтому для тех, кто планирует создавать семью и рожать детей, время особенно удачное. 2023-й станет годом созидания и строительства — как личного, так и в масштабах государства.

Кролики предпочитают тишину и умиротворение, не вступают в конфликты и дают такой же совет всем людям. Главная рекомендация животного — не поддаваться панике, в которой, подобного хозяину 2023 года, человек может наделать ошибок.

Млекопитающие из семейства зайцевых ведут здоровый образ жизни, полезно питаются. Потому следующий год — лучший, чтобы отказаться от вредных привычек, при необходимости сесть на диету, привести себя в форму.

Для встречи Нового года-2023, который выпадает с субботы 31-го на воскресенье 1-е, можно подобрать черные наряды с блестящими акцентами. Подойдут также белый, серый и другие спокойные цвета.

Лучшее место для празднования — дом. Главные блюда — из овощей и фруктов, а также рыбы, поскольку год двойной (еще и кота).

Непосредственно китайский новый год, или Новый год по восточному стилю, наступит 22 января 2023 года.

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