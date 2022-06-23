Назван символ 2023 года — Черный водяной кролик
Будущий 2023 год, согласно китайскому календарю, пройдет под знаком Черного водяного кролика. Астрологи расценивают это позитивно, потому что пушистое животное милое, доброе, робкое, чуткое.
Для кроликов большое значение имеет потомство и их уютная нора. Поэтому для тех, кто планирует создавать семью и рожать детей, время особенно удачное. 2023-й станет годом созидания и строительства — как личного, так и в масштабах государства.
Кролики предпочитают тишину и умиротворение, не вступают в конфликты и дают такой же совет всем людям. Главная рекомендация животного — не поддаваться панике, в которой, подобного хозяину 2023 года, человек может наделать ошибок.
Млекопитающие из семейства зайцевых ведут здоровый образ жизни, полезно питаются. Потому следующий год — лучший, чтобы отказаться от вредных привычек, при необходимости сесть на диету, привести себя в форму.
Для встречи Нового года-2023, который выпадает с субботы 31-го на воскресенье 1-е, можно подобрать черные наряды с блестящими акцентами. Подойдут также белый, серый и другие спокойные цвета.
Лучшее место для празднования — дом. Главные блюда — из овощей и фруктов, а также рыбы, поскольку год двойной (еще и кота).
Непосредственно китайский новый год, или Новый год по восточному стилю, наступит 22 января 2023 года.