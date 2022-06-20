Нарколог назвал самый эффективный способ бросить курить

Наиболее эффективным средством для избавления от никотиновой зависимости является сочетание медикаментозных методов и психотерапии. Об этом в понедельник, 20 июня, «Известиям» рассказал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев.

«Важно понимать, что никотиновая зависимость — такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой — около 9%. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо — неправильно. Поэтому наиболее эффективное средство для избавления от никотиновой зависимости — это сочетание медикаментозных методов и психотерапии», — подчеркнул специалист.

При этом в случае резкого отказа от курения у человека обычно возникает абстинентный синдром — появляется раздражительность и в некоторых случаях даже бессонница. В результате долгого пребывания в состоянии дискомфорта человек может сорваться и вновь вернуться к вредной привычке. Поэтому на первых этапах специалисты прописывают медикаменты, которые в большинстве случаев помогают безболезненно пережить синдром отмены, пояснил Лазарев.

Он также рассказал о применении психологических методик в лечении никотиновой зависимости, одной из которых является мотивационное интервью.

«Вы садитесь с человеком и составляете таблицу аргументов за и против курения. Обычно минусы перевешивают плюсы, демонстрируя наглядно пациенту то, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы», — добавил нарколог.

1 июня психиатр-нарколог Владимир Каторгин подчеркнул, что в процессе отказа от курения крайне важен психологический настрой и осознанное решение действительно избавиться от зависимости. При этом врач подчеркнул, что обязательно стоит обращаться к специалистам. По его словам, лечением никотиновой зависимости занимается большая категория врачей, специализирующихся на работе мозга: это и наркологи, и психиатры, и психологи, и психотерапевты.