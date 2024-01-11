Аэропорт в столице Карелии закроют на месяц

Аэропорт «Петрозаводск» будет закрыт в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил 11 января в Telegram-канале Минтранс Карелии.

«Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск Бесовец Министерством обороны РФ планируется проведение ремонта», — сказано в сообщении.

Аэродром будет закрыт с 1 по 31 мая.

«Просим учесть данную информацию при планировании поездок с использованием воздушного транспорта из аэропорта Петрозаводск», — указали в министерстве.

Петрозаводск связывают с городами России восемь авиамаршрутов — в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи, Череповец.

Ранее, 22 декабря, источники «Известий» в авиавластях и силовых структурах рассказали, что в аэропорту Краснодара снимать ограничение на полеты гражданских самолетов не будут. По словам собеседника, открытие авиагавани не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции. Вопрос с безопасностью должен быть решен к февралю 2024 года.

При этом в администрации Краснодарского края сообщили, что решение о возможности открытия аэропорта будет принято после тестового рейса. Его спланировала рабочая группа для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. Этот полет 15 декабря выполнила авиакомпания «Азимут» на Superjet 100 из Минеральных Вод.

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря указал на то, что главным критерием при возобновлении полетов в закрытые аэропорты является безопасность пассажиров.