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Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс

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Фото: Росавиация
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Международный аэропорт Краснодар принял первый с начала специальной военной операции на Украине рейс. Об этом 15 декабря сообщает Росавиация.

«Международный аэропорт Краснодара в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Полет был нужен, чтобы проверить все детали взаимодействия диспетчеров и служб аэропорта. Для этого была создана рабочая группа на базе Росавиации. В ее состав вошли также представители Минобороны, Госкорпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации (ОрВД) и холдинга «Аэродинамика» (управляет аэропортом Краснодара. — Ред.).

«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

В Росавиации уточнили, что в воздушной гавани обновили навигацию для маломобильных пассажиров, вывески и разметку на парковках. Сотрудники аэропорта регулярно проходят обучение в открытых для полетов аэропортах.

Как сообщили в холдинге «Аэродинамика», аэропорт в нужные сроки будет готов к старту регулярного авиасообщения.

«Очень ждем наших пассажиров. Мы очень соскучились по работе, по рейсам, по самолетам», — рассказала «Известиям» одна из сотрудниц аэропорта.

Два года не ждут: что даст туристам открытие аэропорта Краснодара
Снять ограничения на регулярные рейсы могут уже 25 декабря

Ранее в этот день директор авиагавани Дмитрий Кириченко сообщил журналистам, что аэропорт Краснодара готов к открытию, все службы работают в штатном режиме. В этот же день в пресс-службе краснодарского аэропорта сообщили о проведении комплексной проверки всех служб, а также организации тренировочного рейса перед открытием авиагавани.

О возможности открытия аэропорта Краснодара накануне, 15 декабря, сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года». Такое решение будет принимать Министерство обороны РФ, исходя из возможностей обеспечения безопасности, что является ключевым при открытии южных воздушных гаваней РФ, отметил российский лидер.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.

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