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Путин подтвердил, что аэропорт Краснодара может быть открыт

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорт Краснодара может быть открыт. На эту тему он высказался 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Такое поручение Министерство обороны имеет: постоянно анализировать (возможность возобновление работы аэропортов. — Ред.) и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, мы тогда будем действовать. Ну, надо посмотреть, еще раз проанализировать», — объяснил он.

Российский лидер назвал обеспечение безопасности пассажиров главным критерием при решении вопроса об открытии аэропортов, это касается и Краснодара.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что высокоскоростные магистрали могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в направлении юга.

Глава государства также констатировал, что транспортная доступность развивается. Сейчас важна эффективная структура, которая бы этим занималась, добавил он.

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13 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что аэропорт Краснодара может быть открыт после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря. По данным источника «Известий», Росавиация согласовала выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) — Краснодар — Минеральные Воды.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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