Директор аэропорта Краснодара сообщил о готовности авиагавани к открытию

Международный аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, все службы работают в штатном режиме. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил журналистам директор авиагавани Дмитрий Кириченко.

«Вся инфраструктура в аэропорту поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к открытию возможному, возобновлению полетов нашего аэропорта», — цитирует ТАСС Кириченко.

Ранее в этот день в пресс-службе краснодарского аэропорта сообщили о проведении комплексной проверки всех служб, а также организации тренировочного рейса перед открытием авиагавани.

О возможности открытия аэропорта Краснодара накануне, 15 декабря, сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года». Такое решение будет принимать Министерство обороны РФ, исходя из возможностей обеспечения безопасности, что является ключевым при открытии южных воздушных гаваней РФ, отметил российский лидер.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.