Аэропорт Краснодара проведет комплексную проверку перед открытием

Аэропорт Краснодара в пятницу, 15 декабря, проведет комплексную проверку всех служб перед открытием воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в международном аэропорту Краснодара будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани. Подобные тренировки мы проводим регулярно на различных участках, сегодня с участием базовой авиакомпании «Азимут», — сообщается в заявлении воздушной гавани.

Также отмечается, что будет организован тренировочный рейс, регистрация на который начнется в 12:45. Понаблюдать за процессом в зале смогут представители СМИ.

«Поясняем, что регистрация будет тренировочной, без фактического вылета «пассажиров», в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов», — добавили в пресс-службе.

Накануне о том, что аэропорт Краснодара может быть открыт, сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», которые подводились в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он отметил, что такое решение будет принимать Министерство обороны РФ, исходя из возможностей обеспечения безопасности, что является ключевым при открытии южных аэропортов РФ.

13 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что аэропорт Краснодара может быть открыт после выполнения тестового рейса, который состоится 15 декабря. По данным источника «Известий», Росавиация согласовала выполнение тестового рейса в аэропорт Краснодара, он будет выполнен авиакомпанией «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва (Внуково) – Краснодар – Минеральные Воды.

Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты впервые был введен 24 февраля 2022 года после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он регулярно продлевался.