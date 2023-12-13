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Два года не ждут: что даст туристам открытие аэропорта Краснодара

Снять ограничения на регулярные рейсы могут уже 25 декабря
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Возобновление полетов в Краснодар значительно облегчит туристам дорогу на черноморские курорты — их смогут посетить дополнительно 1–1,5 млн гостей, полагают эксперты. Кроме того, получится разгрузить и авиаузел Сочи. Аэропорт Пашковский может открыться для регулярных рейсов 25 декабря 2023 года, выяснили «Известия». Поначалу он будет работать не более 14 часов в сутки и только в дневное время. Пропускную способность ограничат пятью взлет-посадками в час и семьюдесятью — в день. Тестовый полет запланирован на 15 декабря. Самолет будет следовать на безопасном расстоянии от линии фронта.

Минобороны и Росавиация не против

Аэропорт Краснодара (Пашковский) планируют открыть до конца года, рассказали источники «Известий» в авиавластях, аэропортовом холдинге «Аэродинамика», который управляет авиагаванью, и крупных российских авиакомпаниях. Перерыв в работе аэропорта продлился почти два года.

Снятие режима ограничений на регулярные полеты в/из краснодарского аэропорта запланировано на 25 декабря, уточнил источник в авиавластях. Поначалу он будет работать не более 14 часов в сутки и только в дневное время. Пропускную способность авиагавани ограничат пятью взлет-посадками в час и семьюдесятью — в день. Как будут распределять квоту между авиакомпаниями, пока не решено.

Как официально сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса. И уже по его результатам будет принято решение о возможности открытия аэропорта.

аэропорт
Фото: ТАСС/Николай Хижняк
Справка «Известий»

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Речь идет об авиаузлах в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. На момент написания материала ни один из этих аэропортов не заявил о возможном возобновлении авиарейсов по примеру Краснодара.

Окончательного решения о снятии режима ограничений на полеты в Краснодар еще нет, его будут принимать Росавиация с Минобороны после технического рейса 15 декабря — так будут проверены аэропортовые системы и оборудование, рассказал источник. Рейс будет выполнять самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва (Внуково) — Краснодар — Минеральные Воды. Выполнение тестового рейса уже согласовала Росавиация. Продажи билетов на него не будет.

Из перевозчиков готовность летать в Краснодар в случае открытия аэропорта уже выразили «Аэрофлот», «Победа», «Россия».

По словам источника в авиавластях, Росавиация не против открытия аэропорта Краснодара, окончательное решение — за Минобороны. Еще один источник «Известий» в ведомстве сообщил, что у военных нет возражений по этому поводу.

аэропорт
Фото: ТАСС/Николай Хижняк

Безопасный вопрос

Пассажирские самолеты до Краснодара будут летать по воздушному коридору через Минеральные Воды и Ставрополь в обход ростовской зоны. Время полета из Москвы в зимнее время составит около четырех часов, рассказали «Известиям» в одной из крупных авиакомпаний.

По словам главного редактора портала FrequentFlyers.ru Ильи Шатилина, маршрут полета в Краснодар выглядит безопасным.

— Это, по сути, небольшое продление существующего маршрута до Ставрополя. После взлета из Краснодара самолет наберет крейсерский эшелон значительно восточнее, на безопасном расстоянии от линии фронта и вне досягаемости ракет, — сказал он.

самолет
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

А что касается возможной атаки БПЛА, которые долетали даже до Москвы и Энгельса, то сбить ими самолет практически невозможно — можно только попасть в борт, долгое время стоящий на перроне, отметил эксперт.

— В этом плане Пашковский не отличается от других российских аэропортов. ПВО в районе Краснодара усилено, а при появлении в небе беспилотников мгновенно вводится план «Ковер»: в этом случае самолет просто уйдет на запасной аэродром в тот же Ставрополь, чтобы не оказаться в зоне работы нашей ПВО, — сказал Илья Шатилин.

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Что это даст туристам

Открытие аэропорта в Краснодаре — долгожданное событие. Оно однозначно позитивно скажется на турпотоке на южные курорты России, поскольку упростит логистику поездки для тех, кто хочет отдохнуть в Анапе, Геленджике и Крыму, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и пресс-службе туроператора «Алеан».

— Минувшим летом большинство туристов добирались до черноморских курортов преимущественно на поезде или собственном автомобиле, а в Анапу и Геленджик — в том числе и трансфером из сочинского аэропорта, — напомнили в «Алеане».

С открытием авиаузла в Краснодаре путешественники будут тратить значительно меньше времени на дорогу. Если раньше от Сочи до Анапы приходилось ехать по серпантину, проводя в дороге до восьми часов, то сейчас время в пути сократится до комфортных 2,5–3 часов, отметили в компании.

поезд
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дорога в Крым будет занимать пять часов, добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Это приведет к росту интереса к турам на черноморском направлении, в том числе ранних бронирований на лето и коротких путешествий на февральские праздники, считают туроператоры.

По мнению Сергея Ромашкина, поток вырастет на 10–15%: Анапа, Геленджик и Крым в совокупности получат дополнительно 1–1,5 млн туристов.

— При этом отдохнуть на море смогут жители отдаленных регионов России, которые не могли сделать это два года из-за транспортных сложностей. Возродятся и короткие поездки на два-пять дней, — сказал он.

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Открытие аэропорта Краснодара позволит отчасти разгрузить аэропорт Сочи, что может положительно повлиять на цены на авиабилеты по этому направлению, добавили в «Алеане».

аэропорт
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Но на текущий интерес к турам и цены на них открытие аэропорта в Краснодаре вряд ли повлияет.

— Те, кто планировал новогодний отдых на краснодарских курортах, купили туры заранее по наиболее привлекательным ценам. Поэтому всплеск продаж во второй половине декабря маловероятен, — констатировали в «Алеане».

Уже сейчас гостиницы в Анапе на Новый год загружены до 70%, а в Геленджике — до 95%.

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Уверенность в том, что туры на Черноморское побережье не будут дешеветь, выразил и Сергей Ромашкин.

Ценообразование путевок зависит в первую очередь от инфляции. У отелей растут цены буквально на все — еду, оборудование, персонал, — сказал он.

Поэтому открытие аэропорта в Краснодаре не скажется на ценах на туры, хотя это, безусловно, замечательное событие, заключил вице-президент АТОР.

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