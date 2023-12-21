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Открытие аэропорта Краснодара могут отложить

Источники: снятие режима ограничения полетов в аэропорт Краснодара могут отложить
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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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Снятие режима ограничения полетов в аэропорт Краснодара могут отложить на несколько недель, узнали «Известия». На текущий момент открытие авиагавани не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции, сообщил источник в силовых структурах. Вопрос с безопасностью должен быть решен к февралю 2024 года, добавил он.

Другой источник «Известий», близкий к федеральным органам власти, подтвердил, что по Краснодару пока не все вопросы безопасности сняты. Окончательного решения по возобновлению работы аэропорта пока нет, уточнил он. По информации «Известий», оно может быть принято в эту пятницу. При этом открытие аэропорта в этом году источники издания считают маловероятным.

Как рассказали «Известиям» источники в силовых ведомствах, завтра, 22 декабря, состоится обсуждение технических возможностей возобновления полетов в аэропорт города Краснодара. В частности, будет рассмотрены результаты работы представителей Минобороны. Военные должны представить свои соображения по техническим возможностям организации рейсов, а также о возможных опасностях для пассажирских самолетов. При этом один из собеседников издания отметил, что выявлено ряд технических проблем и проблем в области безопасности.

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Ранее, 13 декабря, рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара, в которую входят представители Минобороны, Росавиации, ГК по ОрВД и «Аэродинамики», признала возможным возобновление работы авиагавани после 25 декабря. Об этом говорится в письме Национального центра управления обороной РФ Минобороны (есть у «Известий»).

Однако изменения в режим использования воздушного пространства вносятся по согласованию с ФСБ, МВД и Минтрансом, сказано в документе. Позицию этих ведомств Национальный центр управления обороной РФ запросил 13 декабря.

В тот же день в администрации Краснодарского края сообщили, что решение о возможности открытия аэропорта будет принято после тестового рейса. Его спланировала рабочая группа для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, отмечали в Росавиации. Этот полет выполнила авиакомпания «Азимут» 15 декабря на Superjet 100 из Минеральных Вод.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров указывал на то, что тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Он подчеркнул, что для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. При этом официально о результатах тестового рейса до сих пор не сообщалось.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря говорил, что главным критерием при возобновлении полетов в закрытые аэропорты является безопасность пассажиров. Глава государства отметил, что краснодарский аэропорт находится далеко от зоны боевых действий. По его словам, Минобороны поручено постоянно анализировать ситуацию по этому вопросу.

20 декабря в сезонном расписании на сайте аэропорта Шереметьево появились рейсы «Аэрофлота» в Краснодар с 25 декабря. Но это говорит лишь о том, что авиакомпания просто запросила слоты у аэропорта, пояснил источник «Известий» в крупном перевозчике. Сейчас этих рейсов на сайте Шереметьево уже нет, вместо них стоят рейсы «Победы» с 12 января. Продажу авиабилетов в Краснодар никто из авиакомпаний еще не открывал. В «Аэрофлоте» указали, что сообщат о старте продаж после открытия аэропорта.

Продлеваемый каждую неделю режим ограничения полетов в закрытые аэропорты в центральной и южной частях России, в том числе в Краснодаре, действует до 28 декабря, рассказал собеседник в одной из авиакомпаний.

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