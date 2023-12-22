Источники сообщили об отрицательном решении по открытию аэропорта Краснодара

Снимать ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара не будут. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказали два источника — в авиавластях и силовых структурах.

«Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта», — пояснил один из собеседников газеты.

Накануне источник в силовых структурах рассказал «Известиям», что на текущий момент открытие авиагавани не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции. Он уточнил, что вопрос с безопасностью должен быть решен к февралю 2024 года.

Ранее, 13 декабря, в администрации Краснодарского края сообщили, что решение о возможности открытия аэропорта будет принято после тестового рейса. Его спланировала рабочая группа для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб, отмечали в Росавиации. Этот полет 15 декабря выполнила авиакомпания «Азимут» на Superjet 100 из Минеральных Вод.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря подчеркнул, что главным критерием при возобновлении полетов в закрытые аэропорты является безопасность пассажиров.