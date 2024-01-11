На выставке «Россия» стартовал День Белгородской области

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 11 января стартовал День Белгородской области, который открыл губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Наша Родина начинается с белгородской земли. Четыреста лет назад на территорию современного Белгорода пришли московские стрельцы, основали город и начали строить одно из самых грандиозных фортификационных сооружений Руси — Белгородскую оборонительную черту», — рассказал он гостям павильона.

Гладков сравнил этот факт со строительством в конце 2022 года в Белгородской области за два с половиной месяца 340 км засечной черты, которая ныне защищает границы страны.

После выступления Гладкова на стенде региона состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов.

Ранее в этот день на выставке-форуме также стартовали Дни Тульской и Костромской областей.

В рамках первого из них прошло мастер-шоу тульских ремесел, чаепития из тульского самовара с белевской пастилой и розыгрыш сертификатов на путешествие в Тулу. В открытии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также знаменитые уроженцы региона — автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) и актер Владимир Машков.

В свою очередь, на стенде Костромской области вместе губернатором региона Сергеем Ситниковым гостей встречали Снегурочка и уникальные фольклорные коллективы. Также посетителей угощали костромским сыром, калачами и зелеными щами.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.