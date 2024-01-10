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Дни Тульской и Костромской областей стартовали на выставке «Россия»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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На выставке-форуме «Россия» 10 января стартовали Дни Тульской и Костромской областей.

«Это родина великих писателей, великих художников, родина полководцев, мореплавателей, философов. Это великий народ. Тула — это мастерская талантов и тружеников. У меня нет другого отношения к Туле как влюбленность и большая любовь», — поделился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Отмечается, что для гостей подготовили большую культурно-развлекательную программу: мастер-шоу тульских ремесел, чаепития из тульского самовара с белевской пастилой, а также розыгрыш сертификатов на путешествие в Тулу. На открытие пригласили знаменитых уроженцев региона, среди которых автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) и актер Владимир Машков.

Кроме того, одновременного с туляками свои таланты представляла Костромская область. Вместе с губернатором региона Сергеем Ситниковым гостей встречали Снегурочка и уникальные фольклорные коллективы.

«Чтобы дети наши захотели заниматься тем, чем веками занимались наши с вами предки в музыкальной культуре», — рассказал Ситников.

Сам стенд Костромской области представлен в виде леса, где каждое дерево рассказывает свою историю. Гостей также угощали костромским сыром, калачами и зелеными щами.

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До этого, 8 января, на выставке-форуме «Россия» стартовал День Севастополя. Для гостей провели лекции, мастер-классы и выставки. В их числе — демонстрация видео об эпохе периода Херсонеса Таврического, концерт-презентация «Рожденные под Андреевским флагом» и экспозиция «Изобразительная летопись Севастополя».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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