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Замглавы Пентагона управляла ведомством с пляжа во время отсутствия Остина

WSJ: заместитель главы Пентагона управляла ведомством с пляжа без ведома Байдена
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс во время госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина управляла ведомством с пляжа в Пуэрто-Рико, где находилась в отпуске. Об этом 10 января сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, это происходило в течение четырех дней и без ведома американского президента Джо Байдена.

«Группа связи, которая регулярно путешествует с ней (Хикс. — Ред.), даже во время отпуска, готовилась к более высокой роли в отеле, что требовало от нее держаться поближе к своему аппарату связи и отказываться от прогулок по пляжу. Она начала принимать некоторые рутинные оперативные и управленческие решения вместо Остина», — говорится в материале.

При этом сама Хикс также не знала о госпитализации министра обороны. В курсе ситуации был только только председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, отметили журналисты. По их мнению, случившееся демонстрирует излишнюю секретность руководства Остина и поднимает вопросы о правомерности его действий.

Авторы также обратили внимание, что во время исполнения его обязанностей Хикс приняла такие важные решения, как ликвидация лидера одного из шиитских повстанческих формирований в Ираке и выдвижение ультиматума йеменским хуситам, против которых США ведет операцию в Красном море.

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1 января министра обороны США Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней.

8 января Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и также упрекнул Остина в халатности, указав, что даже Байден не знал о случившемся.

В свою очередь, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

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