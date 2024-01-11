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Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием

Полковник Матвийчук нашел танки Challenger и Patriot переоцененным оружием
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Фото: commons.wikimedia.org/WO2 Adrian Harlen
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Британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались самым переоцененным западным оружием, что стало ясно в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в четверг, 11 января, назвав это вооружение малоэффективным.

«Танки Challenger и зенитные ракетные комплексы Patriot <…> не справляются со своими задачами. Англичане кричали, что танк Challenger за время своего существования не понес ни одной боевой потери, а здесь — подрыв на поле боя, который был совершен нашими ребятами-противотанкистами», — заметил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, комплексы Patriot «тоже не выполнил ни одной зенитной ракетной задачи».

Военный эксперт также отметил, что, по его мнению, союзники Украины вскоре снизят поставки этих вооружений Киеву. Матвийчук считает, что Великобритания перестанет передавать танки Challenger, потому что страна уже исчерпала их запасы. США тоже, скорее всего, не будут продолжать отправку систем Patriot, в основном, в связи с их высокой стоимостью, добавил Матвийчук.

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29 декабря военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что российские силы уничтожили большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. Речь идет о танках Leopard, Challenger, Abrams. Эксперт также указал на их малую эффективность в боях.

Ранее в том же месяце военный американский журнал Military Watch Magazine написал о нецелесообразности поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Отмечалось, что в зоне боевых действий Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают западную военную технику, поэтому в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

Еще в октябре интернет-издание Asia Times писало, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести этой техники, проявившейся в конфликте на Украине. Отмечалось, что исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от этого танка в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин.

Тогда же российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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