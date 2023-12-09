В США усомнились в целесообразности поставок военной техники Киеву

В США обеспокоились целесообразностью поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Об этом написал журнал Military Watch Magazine (MWM) 8 декабря.

Как отмечается, в связи с тем, что в зоне боевых действий Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают западную военную технику, в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

Авторы материала указали на то, что вскоре после того, как было подтверждено, что аналогичный американскому британский танк Challenger 2 впервые был отправлен на передовую, в начале сентября были опубликованы первые кадры его уничтожения российскими войсками.

Немецкий Leopard 2A6, который является наиболее современным широко используемым вариантом танка подобного класса, был также «замечен понесшим многочисленные потери» в ходе неудачного контрнаступления украинской армии, добавили авторы.

«Обеспокоенность в Соединенных Штатах тем, что репутация лучшего американского танка M1 Abrams может также быть серьезно запятнана кадрами боевых потерь, <…> заставила США оказывать давление на Украину, чтобы она удерживала машины от линии фронта», — сказано в статье.

В октябре интернет-издание пишет Asia Times написало, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине. Отмечалось, что исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от этого танка в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин.

Тогда же российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

В том же месяце экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.