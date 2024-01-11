В Сомали террористы при нападении на вертолет ООН убили одного человека

Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» при нападении на вертолет ООН убили одного из пассажиров и удерживают других в заложниках. Об этом в четверг, 11 января, сообщает агентство Bloomberg.

Вертолет ООН с солдатами и медицинским персоналом выполнял эвакуационную миссию и был вынужден приземлиться в районе Галгудуд в центральной части Сомали из-за механической неисправности, сообщил в среду по телефону министр внутренней безопасности штата Галмудуг Мохамед Абди Адан.

«Двое из семи пассажиров, один из которых был гражданином Сомали, смогли скрыться с винтовками, но еще один человек, пытавшийся сбежать, был убит боевиками», — сказал Абди Адан.

Ранее, 19 ноября, грузовое судно Galaxy Leader японской компании Nippon Yusen KK было захвачено хуситами «Ансар Аллах» недалеко от побережья Персидского залива. Оно направлялось из Турции в Индию под флагом Багам. На его борту находятся 25 человек. Члены экипажа являлись граждане Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии.