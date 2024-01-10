Консульство Украины в Лондоне призвало граждан страны встать на воинский учет

Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев, прибывающих в Великобританию, встать на воинский учет. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского диппредставительства в среду, 10 января.

«В соответствии с требованиями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением кабинета министров Украины <…> призывники, военнообязанные и резервисты должны, в частности, находиться на военном учете в случае отбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины», — сказано в заявлении консульства.

Кроме того, они лично в семидневный срок со дня прибытия в Соединенное Королевство должны прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в одно из зарубежных украинских дипучреждений на территории Великобритании для постановки на военный учет.

Также отмечается, что информация о лицах призывного возраста, принимаемых на временный консульский учет в посольстве Украины, одновременно включается в список военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, который ведется учреждением.

Ранее, 6 января, министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что законодательство ФРГ не позволяет высылать из страны военнообязанных граждан Украины. Так он прокомментировал обсуждение нового украинского законопроекта о мобилизации, в ходе которой киевские власти хотят записать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее уехавших из страны мужчин призывного возраста. Более того, в этой связи он добавил, что в целом скептически относится к идее всеобщей обязательной военной службы.

На сложности в вопросе возвращения украинцев на родину указал 28 декабря и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что у него как у главы МВД, как и у эстонского государства в целом, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста. Однако, добавил Ляэнеметс, проживающие в Эстонии украинцы по-прежнему являются гражданами своей страны и если правительство Украины решит их вернуть домой посредством мобилизации, то Таллину придется поделиться информацией с Киевом о нахождении таких лиц.

Двумя днями ранее, 26 декабря, украинский кабинет министров внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок к этому Киев хочет для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

В том же месяце министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и других странах и годны к военной службе, также должны в 2024 году вступить в ряды ВСУ.

Комментируя эти заявления в беседе с «Известиями», политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на социальные проблемы, сопутствующие мобилизации на Украине. По словам эксперта, власти Украины сейчас пытаются балансировать между двумя полюсами, на одном из которых находится необходимость массовой жесткой мобилизации, а на другом — они стоят перед угрозой массового общественного недовольства, которое может проявить себя, например, во время выборов.

Военное положение было введено на Украине в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре текущего года минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.