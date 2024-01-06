В ФРГ указали на препятствия в выдаче находящихся там украинцев для службы в ВСУ

Законодательство ФРГ не позволяет высылать из страны военнообязанных граждан Украины. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag в субботу, 6 января.

Так он прокомментировал обсуждение нового украинского законопроекта о мобилизации, в ходе которой киевские власти, хотят записать в ряды Вооруженных сил Украины ранее уехавших из страны мужчин призывного возраста.

«Я понимаю стремление украинского правительства вернуть украинских мужчин за границу на военную службу. Вызов законный. Но мы не сможем заставить кого-либо в Германии служить за рубежом», — сказал немецкий министр, объяснив эту невозможность действующим в стране законодательством.

Более того, в этой связи он добавил, что в целом скептически относится к идее всеобщей обязательной военной службы.

«Для поддержания гражданского равенства и военной справедливости крайне важно, чтобы призыв не проводился произвольно», — сказал Бушман.

Кроме того, по его словам, всеобщий обязательный призыв в вооруженные силы будет чреват усилением дефицита рабочих рук на рынке труда и спровоцирует массовое недовольство среди населения страны.

Ранее, 28 декабря, на сложности в вопросе возвращения украинцев на родину указал и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что у него, как у главы МВД, как и у эстонского государства в целом, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста. Однако, добавил Ляэнеметс, проживающие в Эстонии украинцы по-прежнему являются гражданами своей страны, и если правительство Украины решит их вернуть домой посредством мобилизации, то Таллину придется поделиться с информацией с Киевом о нахождении таких лиц.

26 декабря украинский кабинет министров внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок к этому, Киев хочет для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

В том же месяце министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и других странах и годны к военной службе, также должны в 2024 году вступить в ряды ВСУ.

Комментируя эти заявления в беседе с «Известиями», политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на социальные проблемы, сопутствующие мобилизации на Украине. По словам эксперта, власти Украины сейчас пытаются балансировать между двумя полюсами, на одном из которых находится необходимость массовой жесткой мобилизации, а с другой, они стоят перед угрозой массового общественного недовольства, которое может проявить себя, ну, например, во время выборов.

Военное положение было введено на Украине в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Кроме того, в сентябре минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

СВО, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных мирных жителей Донбасса.