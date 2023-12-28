Глава МВД Эстонии указал на сложности с возвращением украинцев на родину

Вопрос о возможном возвращении на родину проживающих в Эстонии граждан Украины мобилизационного возраста является довольно сложным. Это признал 28 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс накануне рождественских праздников.

«Важно однозначно подчеркнуть: у меня как министра внутренних дел или у эстонского государства, конечно же, нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста», — цитирует главу МВД портал Rus.err.ee.

В то же время проживающие в Эстонии украинцы по-прежнему являются гражданами своей страны, и если Украина решит их вернуть домой посредством мобилизации, то Таллину придется поделиться с информацией с Киевом о нахождении таких лиц, заявил Ляэнеметс. Глава МВД отметил, что в настоящее время Украина действительно нуждается в помощи своих граждан на фронте, однако международное право не позволяет Эстонии выдавать иностранцев мобилизационного возраста.

«Для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне. Это только решение украинского государства: кого, когда и стоит ли вообще призывать. Тогда уже будет отдельная дискуссия на уровне правительства о том, как Эстония поведет себя в этом вопросе и чем она может помочь Украине», — указал министр.

Министр считает, что проживающим в стране украинцам нужно дать четкий сигнал, что сама Эстония никого не прогонит и не будет работать над отправкой беженцев на фронт.

До этого, 22 декабря, Ляэнеметс заявил, что Эстония готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста. Он отмечал, что Эстония неоднократно хотела заключить с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, также должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После, 25 декабря, член оборонного комитета рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги. По его словам, например, если у гражданина просрочен паспорт, никто новый ему не предоставит.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.