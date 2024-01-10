Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Армия
Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Bloomberg сообщило о рекордной нефтедобыче в России из-за устойчивости к санкциям

Bloomberg: устойчивость РФ к санкциям доказывает «бум нефтяных скважин»
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что в очередной раз демонстрирует провал санкций Запада. Об этом в среду, 10 января, сообщило агентство Bloomberg.

«В 2023 году Россия второй год подряд добывала рекордные объемы нефти, что является еще одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям», — говорится в материале.

По данным журналистов, за 11 месяцев прошлого года российские нефтедобывающие компании пробурили скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. При этом как по итогам года данный показатель может превысить 30 тыс. км.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что Россия значительно более независима в своих нефтепромысловых услугах, чем принято считать на Западе. По их оценке, уход из отрасли крупных западных обслуживающих компаний оказал на нефтедобычу в РФ минимальное влияние.

Нефть ясности: рынок черного золота в 2024 году ждет сильная волатильность
Какими могут быть цены и какие факторы будут на них влиять

Ранее, 27 декабря 2023 года, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о планах государства в 2024 году снизить экспорт нефти в Европу до 4-5% от общего объема.

До этого, 21 декабря, группа американских конгрессменов предложила администрации США отказаться от неэффективных ценовых ограничений в отношении российской нефти и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ.

18 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до 30 июня 2024 года.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024