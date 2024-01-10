Bloomberg сообщило о рекордной нефтедобыче в России из-за устойчивости к санкциям

Россия сохраняет рекордные темпы нефтедобычи и активно открывает новые скважины, что в очередной раз демонстрирует провал санкций Запада. Об этом в среду, 10 января, сообщило агентство Bloomberg.

«В 2023 году Россия второй год подряд добывала рекордные объемы нефти, что является еще одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям», — говорится в материале.

По данным журналистов, за 11 месяцев прошлого года российские нефтедобывающие компании пробурили скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. При этом как по итогам года данный показатель может превысить 30 тыс. км.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что Россия значительно более независима в своих нефтепромысловых услугах, чем принято считать на Западе. По их оценке, уход из отрасли крупных западных обслуживающих компаний оказал на нефтедобычу в РФ минимальное влияние.

Ранее, 27 декабря 2023 года, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о планах государства в 2024 году снизить экспорт нефти в Европу до 4-5% от общего объема.

До этого, 21 декабря, группа американских конгрессменов предложила администрации США отказаться от неэффективных ценовых ограничений в отношении российской нефти и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ.

18 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до 30 июня 2024 года.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.