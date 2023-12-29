Нефть ясности: рынок черного золота в 2024 году ждет сильная волатильность

Рынок нефти в 2024 году будет крайне волатильным, стоимость черного золота может как опуститься до уровня $70 за баррель, так и подняться выше $90 . Такой прогноз дали «Известиям» эксперты. Росту цен на сырье будут способствовать политика стран по ограничению добычи ОПЕК+, восстановление китайской экономики после снятия ковидных ограничений, а также возможные военные конфликты . Ослабить котировки может чрезмерное увеличение поставок нефти на мировой рынок странами, которые не придерживаются каких-либо ограничений, говорят эксперты. При этом решающим фактором формирования цены на черное золото будет оставаться уровень мирового спроса на это сырье , отмечают специалисты.

В условиях волатильности

Цена нефти марки Brent в течение 2024 года может как опускаться до уровня $70–72 за баррель, так и подниматься до $87–90 , считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт пояснил, что стоимость этого сырья формируется исходя из соотношения предложения и спроса. На предложение на мировом рынке будут влиять мировые экспортеры, ограничивая или увеличивая объемы добычи .

По словам аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, в 2024 году на нефтяные котировки будет влиять политика стран ОПЕК+ по поддержанию текущих ограничений на добычу сырья .

— Полагаем, что альянс имеет возможности, чтобы продолжить снижать предложение , — отметил эксперт.

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Страны ОПЕК+ с ноября 2022 года сокращают добычу на 2 млн баррелей от уровня августа того же года . По итогам заседания 4 июня 2023 года альянс объявил о продлении своей сделки на 2024-й и снижении целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей . Помимо этого,у некоторых стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверхквот, суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

Также страны ОПЕК+ на заседании министерского комитета 30 ноября приняли решение дополнительно сократить добычу нефти. Так, Россия углубила добровольное снижение производства сырья еще на 200 тыс. баррелей в день (чтобы достичь уровня допсокращения добычи до 500 тыс. бочек в сутки) и продлила это ограничение до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми государствами альянса . Саудовская Аравия решила продлить до этого срока дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатые в июле.

Благодаря политике стран ОПЕК+, уже с начала 2024 года на мировом рынке нефти сократится предложение, что начнет постепенно подталкивать стоимость cырья к росту , полагает аналитик Владимир Чернов.

— На этом фоне мы ожидаем возврата эталонного сорта Brent в диапазон $80–90 за баррель уже в I квартале , — добавил аналитик.

Еще одним фактором роста цен на нефть могут стать так называемые черные лебеди в виде размораживания существующих или появления новых конфликтов на карте мира , отметил Николай Дудченко.

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Так, например, 27 октября Израиль нанес по сектору Газа один из сильнейших ударов с начала обострения палестино-израильского конфликта. После этого в ЦАХАЛ заявили, что израильская сторона расширяет наземную операцию в Газе. На фоне заявлений об эскалации конфликта в тот же день черное золото за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень в $90,5 за бочку .

— В целом можно выразить осторожный оптимизм касательно цен на нефть в следующем году. Стоимость сырья, вероятно, восстановится до уровня $80–90 за баррель с перспективой дальнейшего роста , — отметил Николай Дудченко.

По состоянию на 15:00 29 декабря стоимость нефти марки Brent находилась на отметке в $77,6 за баррель, свидетельствуют данные торгов ICE.

Факторы сдерживания

По словам экономиста, директора по коммуникациям Bitriver Андрея Лободы, существует и ряд факторов, сдерживающих рост котировок. Среди них — политика стран — производителей нефти, которые последовательно пытаются наращивать экспорт сырья на мировые рынки, не ограничивая объемы производства .

— Прежде всего, речь идет о рекордных объемах добычи нефти в США. Кроме того, растет предложение со стороны Бразилии, Канады, Венесуэлы и Ирана , — отметил эксперт.

В 2024 году ситуация на мировом рынке нефти будет менее стабильной, чем в 2023-м , считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

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— В уходящем году, несмотря на периодически возникающую ценовую волатильность, котировки всё же находились в некоем заданном коридоре и в целом колебались вокруг отметки в $80 за баррель. В новом же году мы можем стать свидетелями попыток расшатать этот баланс , — подчеркнул эксперт.

Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023-м с 2,37 млн баррелей в сутки до 2,27 млн . А в 2024 году, по оценкам МЭА, динамика роста спроса резко замедлится и составит всего 1,1 млн . При этом в агентстве ожидают, что этот прирост будет в основном удовлетворяться за счет поставок из США и других стран, не входящих в альянс ОПЕК+, отметил Валерий Андрианов.

— Создается впечатление, что таким образом ОПЕК+ просто-напросто пытаются шантажировать: если вы не увеличиваете добычу, то вы теряете свои рыночные ниши, которые займут США и «независимые» нефтепроизводители . Для Вашингтона в 2024 году важно не допустить повышения мировых цен на нефть, а желательно даже их несколько снизить , ведь в преддверии президентских выборов американскому истеблишменту было бы выгодно порадовать избирателей дешевеющим бензином, — подчеркнул эксперт.

При этом решающим фактором формирования цены на нефть будет оставаться уровень мирового спроса на этот ресурс , отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

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В первую очередь на мировой спрос будут влиять темпы восстановления экономики Китая после снятия ковидных ограничений — рост потребления в этой азиатской стране обеспечит укрепление котировок , добавил эксперт.

В 2024 году развернется интенсивная борьба именно за китайский рынок , считает Валерий Андрианов.

— Цель коллективного Запада, во-первых, перехватить у ОПЕК+ роль главного регулятора баланса спроса и предложения на мировом рынке (а значит и цен), а во-вторых, ослабить альянс между крупнейшими производителями в лице ближневосточных государств и России, с одной стороны, и новыми экономическими и индустриальными гигантами в лице Индии и Китая, с другой , — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия благодаря переориентации экспорта нарастила поставки нефти в Индию более чем в 11 раз, а также стала главным поставщиком в Китай, опередив Саудовскую Аравию.