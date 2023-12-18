Путин на полгода продлил запрет на продажу нефти РФ по потолку цен

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до июня 2024 года. Соответствующий документ опубликован 18 декабря на портале правовой информации.

Запрет продлен до 30 июня 2024 года.

8 декабря экономист Максим Чирков рассказал о неэффективности потолка цен на российскую нефть. Эксперт подчеркнул, что российская экономика перешла от стадии восстановления к стадии роста.

5 декабря прошлого года странами G7 был введен потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, который составил $60 за баррель. Тогда Владимир Путин установил запрет на поставки в государства, где будет обозначен лимит цен.

В апреле Путин исключил из запрета на поставки нефти контракты с дружественными странами.

С 5 февраля в силу вступили такие же ограничения и на морские поставки российских нефтепродуктов. На баррель бензина и дизельного топлива был установлен потолок в $100 и в $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.