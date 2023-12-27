Новак сообщил о планах РФ снизить экспорт нефти в Европу до 4-5%

Россия планирует в 2024 году сократить долу поставок нефти и ее продуктов в европейские страны до 4–5% от общего объема экспорта. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в прямом эфире на телеканале «Россия 24» в среду, 27 декабря.

«Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40–45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4–5%», — заявил он.

В то же время процент поставок нефти и нефтепродуктов в Китай только растет. Увеличилась и доля экспорта в Индию, отметил вице-премьер.

«Основным партнером в текущей ситуации стала КНР, доля которой выросла примерно до 45–50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок, за два года общая доля поставок в Индию составила около 40%», — подчеркнул Новак.

Ранее, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволит ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.

19 декабря ЕС в рамках 12-го пакета санкций в отношении России освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2», который является одним из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

В тот же день министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна в 2024 году продолжит использовать нефть из России. По ее словам, Братислава получила от ЕС исключение на импорт российской нефти.

5 декабря Новак сообщил, что Россия с января 2024 года намерена увеличить сокращение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с. По его словам, Россия планирует продолжить работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок.