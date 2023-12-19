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В Словакии сообщили о планах в 2024 году продолжить использование нефти из РФ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Словакия в 2024 году продолжит использовать нефть из России благодаря продлению Евросоюзом (ЕС) исключения из санкций против РФ. Об этом написала министр экономики страны Дениса Сакова в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Хорошие новости, касающиеся сектора энергетики. Мы получили исключение на импорт российской нефти в 2024 год. Для республики это означает сохранение стабильной занятости на нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft и более высокие налоговые поступления», — сообщила она.

Кроме того, она подчеркнула, что продолжение поставок нефти также означает помощь соседней Чехии, которой грозила нехватка нефтепродуктов.

Ранее в этот день ЕС в рамках 12-го пакета санкций в отношении России освободил от соблюдения потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2», который является одним из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.

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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Сообщалось также, что ЕС намерен обеспечить более строгое соблюдение потолка цен на российскую нефть, однако он продлил на один год срок действия исключений на ее импорт из России.

В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия разберется с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ.

16 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции ЕС против России оказались несостоятельны, доставив больше неудобств жителям стран Европы. Как уточнил Уоллес, антироссийские санкции спровоцировали рост инфляции по всему ЕС: высокие процентные ставки, падение реальных доходов населения, кризисно высокий индекс стоимости жизни и цен на энергию.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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