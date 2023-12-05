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Сюжет:

Россия с января усилит ограничение поставок нефти в рамках ОПЕК+

Новак: РФ с января начнет усиливать ограничение поставок нефти в рамках ОПЕК+
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия с января 2024 года намерена увеличить сокращение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с. Об этом 5 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия со своей стороны полностью подтверждает полную приверженность договоренностям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2024 года. Могу отметить, что уже в декабре мы начнем движение в сторону выполнения данного показателя, от текущей цели в 300 тыс. баррелей сокращения экспорта», — отметил Новак в беседе с ТАСС.

По его словам, Россия планирует продолжить работу с независимыми источниками для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок.

Приняли меру: почему ОПЕК+ усилит ограничения нефтедобычи
Как это повлияет на рынок и котировки

Ранее, 1 декабря, издание Bloomberg сообщило, что решение о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье. По данным аналитиков финансового конгломерата Morgan Stanley, переговоры по вопросу сокращения добычи заняли много времени, что говорит об ограниченном обязательстве по его реализации. Тогда же сообщалось, что обновленные прогнозы указывают на дефицит в 300 тыс. баррелей в день в первом квартале 2024 года по сравнению с ранним прогнозом дефицита в аналогичное число.

До этого, 30 ноября, Новак также сообщил, что страны — участницы ОПЕК+ приняли решение добровольно сократить добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. По итогам соглашения, Саудовская Аравия сохранит добычу на текущем уровне 9 млн б/с, а Россия нарастит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, то есть суммарно оно составит 500 тыс. б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива. Остальные страны ОПЕК+ также решили дополнительно сократить добычу нефти в среднем на 700 тыс. б/с.

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