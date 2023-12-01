Bloomberg заявило, что снижение добычи ОПЕК+ не окажет влияния на нефтяные цены

Решение о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье. Об этом 1 декабря сообщило издание Bloomberg.

Так, по данным аналитиков финансового конгломерата Morgan Stanley, переговоры по вопросу сокращения добычи заняли много времени, что говорит об ограниченном обязательстве по его реализации. Влияния на баланс спроса и предложения будет меньше, чем предполагается, отметили они.

Однако обновленные прогнозы указывают на дефицит в 300 тыс. баррелей в день в первом квартале 2024 года по сравнению с ранним прогнозом дефицита в аналогичное число. Тем не менее, по словам аналитиков, во II и III кварталах следующего года вернется небольшой профицит.

Эксперты Goldman Sachs считают, что дополнительное сокращение нефтедобычи ОПЕК+ является временным ответом на рост запасов и поставок. При этом дальнейший рост свободных мощностей и добровольный характер сокращений указывает на трудность согласования подобных решений. Как уточняется, они также сохранили свой прогноз на уровне $93 за баррель в январе 2024 года.

Аналитики консалтинговой компании ESAI Energy сообщили изданию о своей неуверенности в том, что решение стран ОПЕК+ приведет к сокращению нефтедобычи на 700 тыс. баррелей в день. По их мнению, оно исходит из уровней, согласованных в июне 2023 года, и является дополнением к другим добровольным сокращениям.

О решении сократить нефтедобычу суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ стало известно днем ранее. По итогам соглашения, Саудовская Аравия сохранит добычу на текущем уровне 9 млн баррелей в сутки, а Россия нарастит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки, то есть суммарно оно составит 500 тыс. баррелей в сутки, включая 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки топлива. Остальные страны ОПЕК+ также решили дополнительно сократить добычу нефти в среднем на 700 тыс. баррелей в сутки.

Также в тот день Россия сообщила о продлении сокращения поставок нефти до конца I квартала 2024 года. В заявлении вице-премьера РФ Александра Новака говорилось, что для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок. Об аналогичном решении Саудовской Аравии объявил телеканал Al Arabiya.

До этого, 22 ноября, сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.