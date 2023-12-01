ОПЕК+ сократит поставки нефти баррелей в первом квартале 2024 года

Страны — участницы ОПЕК+ приняли решение добровольно сократить добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом после встречи в четверг, 30 ноября, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

По итогам соглашения, Саудовская Аравия сохранит добычу на текущем уровне 9 млн б/с, а Россия нарастит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, то есть суммарно оно составит 500 тыс. б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.

Остальные страны ОПЕК+ также решили дополнительно сократить добычу нефти в среднем на 700 тыс. б/с.

При этом на совещании было принято решение, что с января 2024 года к альянсу присоединится Бразилия. На данном этапе без определенной квоты на сокращение добычи энергоресурсов.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.

Ранее в этот день Россия сообщила о продлении сокращения поставок нефти до конца I квартала 2024 года. В заявлении Новака говорилось, что для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок. Об аналогичном решении Саудовской Аравии объявил телеканал Al Arabiya.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 7 ноября в ходе торгов на бирже ICE. Контракты с поставкой в январе на нефть WTI подорожали до $79,32 за баррель.

До этого, 22 ноября, сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.