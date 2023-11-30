Цена на нефть Brent на бирже ICE ц превысила $84 за баррель

В ходе торгов на бирже ICE 30 ноября цена на нефть Brent превысила $84 за баррель впервые с 7 ноября, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 13:33 мск, цена Brent росла на 1,87% и поднималась до $84,45 за баррель. К 13:39 мск поставки на Brent в январе торговались на уровне $84,34 (+1,74%).

Контракты с поставкой в январе на нефть WTI подорожали на 1,63% — до $79,32 за баррель.

Накануне стоимость нефти марки Brent превысила $83 за баррель. К 17:08 мск стоимость варьировалась на уровне $82,64, цена на нефть марки WTI с поставкой в январе составила $77,54 за баррель.

Ранее, 23 ноября, российские эксперты оценили попытки Запада реанимировать потолок цен на нефть как незначительные. По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, введение со стороны США и Евросоюза дополнительных препятствий для России не будет способствовать корректировке ценовых значений.

В начале ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль.