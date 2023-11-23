Эксперты оценили попытки Запада реанимировать потолок цен на нефть

США и Европейскому союзу (ЕС) вряд ли удастся реанимировать ценовой потолок на нефть введением дополнительных препятствий для России. Об этом 23 ноября пишет «РИА Новости».

В статье отмечается, что в октябре Вашингтон объявил санкции двум компаниям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за несоблюдение ценовых ограничений, но на этом не стал останавливаться.

«Теперь атаковали 20 компаний и три нефтяных танкера, принадлежащих Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation. Все базируются в Объединенных Арабских Эмиратах. Суда называются Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century», — добавили в агентстве.

Однако, по словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, единственным возможным последствием таких шагов станет увеличение теневого флота с появлением новых серых логистических операторов.

«Бизнес очень выгодный, а зарегистрировать фирму в удобной юрисдикции и зафрахтовать пару судов несложно», — указал Хазанов, подчеркнув, что санкции против Ирана являются наглядным подтверждением этому.

Кроме того, эксперт прокомментировал информацию газеты The Financial Times о том, что ЕС поручил властям Дании проверять и блокировать танкеры с российской нефтью. Он считает, что при необходимости российские суда могут сопровождать боевые корабли, и военно-морской флот Дании им не воспрепятствует.

На Западе к этим данным тоже относятся скептически. Как отметил военный аналитик Ганс Микаэльсен, слова которого приводит агентство, блокирование коммерческого движения в датских проливах фактически будет считаться объявлением войны, а технически является почти невыполнимой задачей.

В начале ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль. Издание указало, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем, и это демонстрирует полное изменение ситуации с начала 2023 года, когда продажи от энергоносителей упали.

Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки.

До этого, 3 октября, в разговоре с «Известиями» он также отметил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно, напомнив о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.